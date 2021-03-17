لبنان

غياب النشاط عن تأليف الحكومة

Lebanon 24
17-03-2021 | 01:03
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أشارت أوساط مطلعة لـ"اللواء" إلى أنه "لم يعد هناك أي كلام أو وصف يطلق عن الوضع في لبنان لأنه تم استهلاك كل التوصيفات السلبية في ما خص تأزم الأمور".
وأوضحت أن "الانهيار يتقدم على ما عداه في حين أن أي خطوة أو محاولة للمعالجة لم تعد تنفع لأن بداية الطريق معروفة وتتصل بتأليف الحكومة التي تغيب محركاتها كليا".

ورأت أن "الدعوة المتكررة لرئيس حزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط يفترض التوقف عندها مع العلم ان هناك إدراكا انه من سابع المستحيلات إنجاز تسوية حكومية في الوقت الراهن".

ولاحظت الأوساط نفسها غياب الأنشطة المتصلة بعملية التشكيل حتى تلك التي تقوم بعيدا عن الأضواء.
المصدر: اللواء
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