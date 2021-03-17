لبنان

اتفاق على تأليف الحكومة خلال 72 ساعة

Lebanon 24
17-03-2021 | 01:23
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تعمّمت معلومات عن اتفاق على تأليف الحكومة خلال 72 ساعة، على ان تضم 20 وزيراً، وتسند فيه وزارة الداخلية إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
المصدر: اللواء
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