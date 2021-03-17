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لبنان
الحكومة في الداخل
Lebanon 24
17-03-2021
|
04:12
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يقول مرجع رئاسي ان الجولات والزيارات الخارجية لا تؤلف حكومة ولا تنقذ البلد لان الحل في مكان اخر داخلي.
المصدر: النهار
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