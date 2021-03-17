لبنان

تمهل

Lebanon 24
17-03-2021 | 04:18
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يتمهل رئيس حزب مسيحي في عقد مؤتمر صحافي إلى حين تبلور الصورة في الأيام المقبلة، حيث يكشف عن تطورات مرتقبة.
 
المصدر: النهار
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