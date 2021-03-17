لبنان

500 فقط؟

Lebanon 24
17-03-2021 | 04:19
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يقول مسؤول سياسي ان عدد الذين نزلوا في الايام الاخيرة إلى الشارع لا يتجاوز عددهم الخمس مئة شخص.
 
المصدر: النهار
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