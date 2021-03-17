لبنان

خروج عن الطاعة

Lebanon 24
17-03-2021 | 04:21
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كثرت التساؤلات حول خروج أحد نواب تيار سياسي بارز عن قرار كتلته والتصويت ضد سلفة الخزينة لوزارة الطاقة.
 
المصدر: النهار
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