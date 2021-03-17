أزمة الانتخابات الفرعية

يردد المعنيون أنّ الانتخابات الفرعية التي تمت الدعوة اليها في أيار المقبل تواجه صعوبات في تطبيق القانون الانتخابي في دائرة المتن، حيث يُخشى أن تؤدي المنافسة بين عدة لوائح يتضمن كل منها ثلاثة مرشحين، إلى عدم تحقيق أي منها الحاصل الانتخابي.