لبنان

أزمة الانتخابات الفرعية

Lebanon 24
17-03-2021 | 04:29
A-
A+
Doc-P-803844-637515558892641262.jpg
Doc-P-803844-637515558892641262.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يردد المعنيون أنّ الانتخابات الفرعية التي تمت الدعوة اليها في أيار المقبل تواجه صعوبات في تطبيق القانون الانتخابي في دائرة المتن، حيث يُخشى أن تؤدي المنافسة بين عدة لوائح يتضمن كل منها ثلاثة مرشحين، إلى عدم تحقيق أي منها الحاصل الانتخابي.
مواضيع ذات صلة
ميشال المر مرشح الانتخابات الفرعية في المتن
lebanon 24
17/03/2021 10:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق نهر الموت باتجاه المتن السريع
lebanon 24
17/03/2021 10:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب كورونا... إقفال دائرة التنفيذ في قصر عدل جديدة المتن
lebanon 24
17/03/2021 10:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يوقف سوريا في منطقة الجديدة - المتن
lebanon 24
17/03/2021 10:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الانتخابات الفرعية

المتن

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:45 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:30 | 2021-03-17
10:05 | 2021-03-17
10:00 | 2021-03-17
09:57 | 2021-03-17
09:53 | 2021-03-17
09:30 | 2021-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website