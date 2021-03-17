الضغط لن يولّد الانفجار المطلوب لاخراج الحل

كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": تضاعف ارتداد الناس الى القوى السياسية (مساعدات، منح، فحوصات طبية، تأمين لقاحات...) كمصدر قوة وسند في اوقات الازمات، وهي ظاهرة تسعى الاحزاب الى ترسيخها تدريجا، بعد افول الاصوات غير الحزبية، تحت ضغط امساك القوى السياسية بمفاصل السلطة والمال. في مقابل ظهور شرائح جديدة في مجتمعات تفيض بالتناقضات، فيتحول لبنان، اكثر من اي وقت مضى، شبيها بدول أوروبية او لاتينية أو افريقية أو آسيوية، كتب عنها الكثير من الروايات والتحقيقات الصحافية عن المستفيدين من اللعب باسعار العملات ومن الثروات ومن الفساد، فيما تقبع الاف العائلات في عوز. فمشهد استبداد المصارف بالمودعين واهالي الطلاب في الخارج، وعجقة التزلج في كفرذبيان والارز وفاريا والزعرور وفقرا، نموذج فاقع يقابله استمرار حركة السفر الى حيث تسمح دول باستقبال المسافرين، ومشهد تلقيح النواب بغير حق، لا يمكن الا ان يحصل في مثل تلك الدول التي تنتظر ان يتحدث الاعلام الغربي عن انهيارها، وكأنه فيلم دعائي ترويجي. مثله مثل نموذج هجرة الاطباء، (وهي تختلف جذريا عن هجرة الممرضين نتيجة الاجحاف المزمن في حقهم) الذين استفاد جزء (ولو ضئيل) منهم من سنوات العيش من تسعيرات خيالية، وتخلى هذا الجزء تحديداً عن مرضاه عند اشتداد الازمات، في مقابل بقاء اطباء فاعلين وحقيقيين على المستوى الانساني، رغم كل ما يطالهم من ضائقة اقتصادية.في المحصلة، لا احد يعرف اللبنانيين اكثر من السياسيين والمصرفيين، وجميعهم لا يزالون مطمئنين.