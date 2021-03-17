لبنان

من أمام منزلها.. حاولوا خطفها في دير عمار

Lebanon 24
17-03-2021 | 06:18
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اقدم مجهولون يستقلون سيارة من نوع مرسيدس في بلدة دير عمار مساء أمس على محاولة خطف فتاة اثناء تنقلها سيراً على الاقدام امام منزلها.

وقد حضرت دورية من القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة لمعرفة هوية الفاعلين.
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