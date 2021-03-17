جنون الدولار يشعل الاحتجاجات.. هذه خارطة الطرقات السالكة والمقطوعة

يواصل المحتجون تحركاتهم بعدما بلغت الليرة سعراً قياسياً جديداً أمام الدولار أمس هو 15 ألف ليرة. وفي هذا السياق ما زالت بعض الطرقات مقطوعة. وبحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال، فإنّ الطرقات من عكار الى طرابلس مقطوعة منذ فجر اليوم في عدة نقاط:- اوتوستراد العبدة- الاوتوستراد عند مفترق بلدة وادي الجاموس- اوتوستراد المنية عند مستديرة عرمانفي حين ان اوتوستراد البداوي - طرابلس مفتوح بالاتجاهين بعد قطعه لبعض الوقت فجر اليوم.أمّا الطرقات المقطوعة ضمن سرية حلبا فهي:- المحمرة- العبدة- وادي الجاموس- مفرق البحصة-الطرقات المقطوعة ضمن سرية زغرتا :- عرمانقةبدورها، أفادت "التحكم المروري" أنّ الطرقات المقطوعة ضمن سرية زحلة هي:- سعدنايلوقبل قليل، تم قطع السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين عند مفرق برجا، إلاّ أنّ الطريق البحرية سالكة وحركة المرور كثيفة في المحلة حالياً. لمزيد من التحديث تابعونا.