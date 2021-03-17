18
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مصادر السرايا: هاتوا "فتوى" من مجلس النواب لنفعّل الحكومة
Lebanon 24
17-03-2021
|
06:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": تقول مصادر السرايا الحكومية، إنّ «تفعيل الحكومة المستقيلة مخالف للدستور، والرئيس دياب لن يخالف الدستور». وتشير الى أنّ «رئيس حكومة تصريف الأعمال لا يُمكنه أن يقرّر بمفرده تفعيل الحكومة، فهناك كرامة مجلس النواب، كذلك هناك استشارات نيابية ملزمة حصلت، وهناك رئيس مكلّف تأليف حكومة جديدة ومشروع تأليف». وتردّ مصادر السرايا على من يطالبون بتفعيل الحكومة، وتقول: «فليأتوا لنا بفتوى من مجلس النواب، الذي هو صاحب الحق الوحيد بتفسير الدستور، وهو يقول إنّ إعادة إحياء الحكومة غير دستوري، وبالتالي إذا بات لديه رأياً مخالفاً، ليجلبوا فتوى من مجلس النواب، فحين يفتي المجلس بأنّ تفعيل الحكومة غير مخالف للدستور نتجّه عندئذٍ الى تفعيلها».
بالموازاة، يتخوّف اللبنانيون من إقتراب رفع الدعم عن المواد الأساسية، في وقتٍ يرتفع سعر الدولار بنحوٍ جنوني، ما يؤدّي الى هستيريا في أسعار السلع الإستهلاكية ويهدّد لقمة العيش. وفي حين يترقّب كثيرون رفع الدفع كلياً عن سلع مدعومة وتدريجياً عن سلع أخرى، مع استنزاف إحتياطي مصرف لبنان، تؤكّد مصادر السرايا، أنّ «موقفنا واضح وصريح ولا يحتمل أي لبس، لا يمكن رفع الدعم على يدي الرئيس دياب، قبل إقرار البطاقة التمويلية، فلا يمكننا أن نأخذ من الناس قبل أن نعطيهم». وتشير الى تقديم الحكومة 4 سيناريوهات لترشيد الدعم، مؤكّدةً «ألّا نية برفع الدعم عن الدواء والطحين، وأنّ رفع الدعم سيكون تدريجياً عن بقية المواد، لكن ليس قبل إقرار البطاقة التمويلية».
تابع
الأكثر قراءة
إعلامية لبنانية تثير الجدل بعدما خلعت حجابها.. وتعليق لافت من هشام حداد (صور)
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تثير الجدل بعدما خلعت حجابها.. وتعليق لافت من هشام حداد (صور)
14:46 | 2021-03-16
16/03/2021 02:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطيم سوبرماركت ومواطنون عالقون في سياراتهم بينهم مرضى.. هذا ما يحصل في شوارع بيروت (فيديو)
Lebanon 24
تحطيم سوبرماركت ومواطنون عالقون في سياراتهم بينهم مرضى.. هذا ما يحصل في شوارع بيروت (فيديو)
16:32 | 2021-03-16
16/03/2021 04:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
23:00 | 2021-03-16
16/03/2021 11:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. تخطى الـ 14 ألف ليرة!
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. تخطى الـ 14 ألف ليرة!
11:15 | 2021-03-16
16/03/2021 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتحام مستودع سوبرماركت يحتوي على مواد غذائية "مدعومة" (فيديو)
Lebanon 24
اقتحام مستودع سوبرماركت يحتوي على مواد غذائية "مدعومة" (فيديو)
22:45 | 2021-03-16
16/03/2021 10:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:30 | 2021-03-17
الدولار بخمسة آلاف ليرة والعملية مقصودة
10:05 | 2021-03-17
الأمن الذاتي عائد فـ" تسلّحوا"
10:00 | 2021-03-17
الفتنة تلوح في أفق طرابلس.. مَن يُفتش عن الدم
09:57 | 2021-03-17
منخفض جوي مساء.. طقس ماطر وعاصف والثلوج على 1400 متر
09:53 | 2021-03-17
الأسمر يكشف عن برنامج لتحرك مطلبي عبر مؤتمر موسع يعقد الأسبوع المقبل
09:30 | 2021-03-17
عن استراتجية إدارة "الدورة الشهرية".. في زمن المعاناة المعيشية
فيديو
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
17/03/2021 10:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
21:00 | 2021-03-15
17/03/2021 10:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
23:00 | 2021-03-14
17/03/2021 10:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact