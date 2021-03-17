لبنان

فرنسا: الأزمة اللبنانية بلغت مستويات يصعب احتواؤها

Lebanon 24
17-03-2021 | 06:26
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صرحت مصادر دبلوماسية في باريس، بأن فرنسا تعتبر أن القادة في لبنان ماضون في إضعافه وارتكاب جريمة ضد بلادهم بتجاهل المخاطر التي بلغت مستويات صار من الصعب احتواؤها، وتبعاً لذلك فإن لبنان مقبل على أيام شديدة الصعوبة، واللبنانيون وحدهم سيدفعون الثمن.
وحسب المصادر نفسها، تتحدث الجهات الفرنسية المعنية بالملف اللبناني بقلق بالغ أكثر من أي وقت مضى، على الوضع في لبنان، وتخشى سيناريوهات مرعبة تتهدده، ما لم يبادر قادته الى خطوات علاجية سريعة، لأن سقوط لبنان هذه المرة، قد يمنعه من النهوض من جديد.
المصدر: الوطن
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