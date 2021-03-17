لبنان

كان يلهو بالقنبلة الصوتية ثم انفجرت بوجهه!

Lebanon 24
17-03-2021 | 07:01
A-
A+
Doc-P-803874-637515614644531452.jpg
Doc-P-803874-637515614644531452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اصيب المدعو "بشار.خ" في منطقة المحمرة - عكار عن طريق الخطأ اثناء لهوه بقنبله صوتية عن كان قد عثر عليها في المنطقة.

وقد اصيب بجروح مختلفة بجسمه حيث تم نقله الى مستشفى رحال للعلاج ووضعه الصحي مستقر.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدّون لكلّ السيناريوهات على الجبهة الشمالية وننصح لبنان بعدم اختبارنا (العربية)
lebanon 24
17/03/2021 10:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع المياه عن بلدات بترونية.. "مياه لبنان الشمالي" توضح
lebanon 24
17/03/2021 10:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة حزب الله في جبل لبنان و الشمال تهنئ بذكرى مار مارون
lebanon 24
17/03/2021 10:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عصابة نفذت أكثر من 44 عملية سرقة لسيارات في الشمال وجبل لبنان.. بقبضة "المعلومات"
lebanon 24
17/03/2021 10:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الشمال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:45 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:30 | 2021-03-17
10:05 | 2021-03-17
10:00 | 2021-03-17
09:57 | 2021-03-17
09:53 | 2021-03-17
09:30 | 2021-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website