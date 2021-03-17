كان يلهو بالقنبلة الصوتية ثم انفجرت بوجهه!

اصيب المدعو "بشار.خ" في منطقة المحمرة - عكار عن طريق الخطأ اثناء لهوه بقنبله صوتية عن كان قد عثر عليها في المنطقة.



وقد اصيب بجروح مختلفة بجسمه حيث تم نقله الى مستشفى رحال للعلاج ووضعه الصحي مستقر.