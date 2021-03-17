لبنان

الحريري: انا المتضرر الاول لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-03-2021 | 11:05
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يستغرب الرئيس المكلف سعد الحريري اتهامه وفريقه السياسي بالتلاعب بسعر صرف الدولار وتأجيج الفوضى. وينقل عنه زواره قوله "في المبدأ لا يستطيع احد التحكم بلعبة الدولار او السيطرة عليها وهذا ما شهدناه في حقبات سابقة. اضف انني سأكون في طليعة المتضررين من هذا الامر  الارتفاع الجنوني لانه سيولّد  في اي لحظة انفجاراً اجتماعياً او غضباً شعبياً لا يميز بين مسؤول وآخر او بين جهة سياسية واخرى، ناهيك بالصعوبة التي ستواجهنا في معالجة هذا الانهيار في حال تشكلت الحكومة".

 

ويضيف الزوار ان تلميحات قصر بعبدا بهذا الصدد معروفة وهدفها التضليل لابعاد الاتهام عن عون وباسيل بعرقلة تشكيل الحكومة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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