صحافي تولّى الاستيضاح الخارجي وطمأنة المعنيين

كلّف مرجع سياسي احد الزملاء الصحافيين المعروفين بارتباطه بعلاقة مهنية مع احدى الدول العربية الوازنة، التقصي عن ابعاد ما نشر في بعض المواقع الاخبارية ضد هذا المرجع وما اذا كان الامر مجرد تحليل صحافي أم رسالة جدية على خلفية ملف سياسي مطروح بقوة.

وعاد الصحافي بجواب "حماّل اأوجه" يحمل طمأنة في الظاهر، لكنه يلفت الى انعكاسات اي خطوة يقوم بها المرجع لا تكون متناسقة مع "التوجهات المعروفة" .

وبالتوازي عادت مصادر هذا المرجع الى اشاعة اجواء مفادها "ان علاقة المرجع مع الدولة المعنية غير مقطوعة ومستمرة وهناك تشاور دائم ".