محاضر بحق اصحاب عدد من السوبرماركت بكسروان تمنعوا عن بيع مواد مدعومة

بعد توفر معلومات عن تمنع عدد من السوبرماركت في منطقة كسروان عن بيع مواد مدعومة موجودة داخل مستودعاتها، قامت دورية من أمن الدولة برفقة مراقبين من مصلحة حماية المستهلك بالكشف عليها وتثبتت من وجود هذه المواد في المستودعات، فتم تنظيم محاضر بحق اصحابها وانذارهم بعرض كافة المواد على الرفوف لبيعها للمواطنين.