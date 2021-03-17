الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 17و18/ 3/ 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00 بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير - صور، يتخللها استعمال ذخيرة حية".كما صدر بيان ثان افادت خلاله انه بتاريخي 17و18 /3/ 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 21.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا، يتخللها استعمال ذخيرة حية وخلبية".وفي بيان ثالث، اشارت الى ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 1 / 4 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات".كذلك اصدرت بيانا رابعا، اعلنت خلاله انه لغاية 2 /4 /2021 ضمنا، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".وفي بيان آخر، اعلنت ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 18 / 3 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب - تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة".