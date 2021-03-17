لبنان

الأسمر يكشف عن برنامج لتحرك مطلبي عبر مؤتمر موسع يعقد الأسبوع المقبل

Lebanon 24
17-03-2021 | 09:53
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كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عبر اذاعة "صوت كل لبنان" عن برنامج لتحرك مطلبي عبر مؤتمر موسع يعقد الأسبوع المقبل بالتنسيق مع الهيئات الاقتصادية بهدف إطلاق صرخة معيشية بوجه المسؤولين.

الأسمر أوضح من جهة أخرى ان أي تعديل في الرواتب او التقديمات الاجتماعية يجب درسه بدقة ويحتاج الى حوار مع الحكومة لا سيما في الأوضاع الراهنة، معتبرا ان أي حل يجب ان يكون سياسيا يمهد لحد أدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأشار الأسمر الى تحركات ضاغطة قام بها الاتحاد العمالي تجاه الرئيسين حسان دياب وسعد الحريري في ظل ازدياد معاناة المواطنين لكن دون جدوى.
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