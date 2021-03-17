لبنان

منخفض جوي مساء.. طقس ماطر وعاصف والثلوج على 1400 متر

Lebanon 24
17-03-2021 | 09:57
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع انخفاض محدود في درجات الحرارة و تهطل امطار متفرقة و وثلوج متفرقة على ارتفاع 1400 متر وما فوق في الفترة الصباحية، و رياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى 50 كلم/س. يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يتحول مساء الى غائم جزئيا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
وجاء في النشرة الآتي: يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز فوق اوروبا الشرقية ابتداء من مساء هذا اليوم، مما يؤدي الى طقس ماطر وعاصف، ينحسر تأثيره تدريجيا ابتداء من بعد ظهر غد الخميس.
معدل درجات الحرارة لشهر أذار يتراوح بين 13 و22 درجة.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية ودون تعديل في المناطق الداخلية و الجبلية، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم حيث تهطل الامطار مساء مترافقة مع رعد و برق ورياح ناشطة، تشتد شمالا لتقارب 65 كلم/س. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر مع تدني الحرارة ليل الاربعاء/ صباح الخميس يتدنى مستوى تساقط الثلوج الى 1400 متر و ما فوق، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة و تهطل امطار متفرقة و وثلوج متفرقة على ارتفاع 1400 متر وما فوق في الفترة الصباحية، و رياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى 50 كلم/س. يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يتحول مساء الى غائم جزئيا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الساحلية و ارتفاعها في المناطق الداخلية و الجبلية ، و رياح ناشط شمالا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية.

- الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل من 5 الى 15 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15و 45 كلم/س ، تشتد أحيانا لتقارب 55 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 %.
- حال البحر: منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 5,45.
- ساعة غروب الشمس: 17,48.
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