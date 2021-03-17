لبنان

جرافات إسرائيلية تشقّ طريقاً قبالة عديسة

Lebanon 24
17-03-2021 | 10:06
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تقوم جرافات إسرائيلية منذ الصباح الباكر، بعمليات حفر وشقّ طريق على الحدود اللبنانية قبالة بلدة عديسة - مرجعيون، بمؤازرة دبابتين، يقابلها استنفار للجيش من الجهة اللبنانية وانتشار لقوات "اليونيفيل"، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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