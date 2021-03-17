جرافات إسرائيلية تشقّ طريقاً قبالة عديسة

تقوم جرافات إسرائيلية منذ الصباح الباكر، بعمليات حفر وشقّ طريق على الحدود اللبنانية قبالة بلدة عديسة - مرجعيون، بمؤازرة دبابتين، يقابلها استنفار للجيش من الجهة اللبنانية وانتشار لقوات "اليونيفيل"، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".