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لبنان
جرافات إسرائيلية تشقّ طريقاً قبالة عديسة
Lebanon 24
17-03-2021
|
10:06
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تقوم جرافات إسرائيلية منذ الصباح الباكر، بعمليات حفر وشقّ طريق على الحدود اللبنانية قبالة بلدة عديسة - مرجعيون، بمؤازرة دبابتين، يقابلها استنفار للجيش من الجهة اللبنانية وانتشار لقوات "اليونيفيل"، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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