سائقو الفانات أقفلوا الطريق الدولية في دورس

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن سائقي الفانات أقدموا على قطع طريق رياق بعلبك الجولية في محلة دورس احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات ونفادها من المحطات، وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

