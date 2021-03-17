لبنان

سائقو الفانات أقفلوا الطريق الدولية في دورس

Lebanon 24
17-03-2021 | 10:06
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن سائقي الفانات أقدموا على قطع طريق رياق بعلبك الجولية في محلة دورس احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات ونفادها من المحطات، وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
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سائقو الفانات

بعلبك

دورس

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