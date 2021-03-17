بطريركية الأرمن الكاثوليك: البطريرك كريكور يتماثل للشفاء ولا أساس لكل ما يشاع

وزع المركز الكاثوليكي للاعلام بيانا صادرا عن بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك جاء فيه: " تناول بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام أخبارا عن تدهور صحة غبطة البطريرك كريكور بدروس العشرين للأرمن الكاثوليك، وأن هناك حال إرباك في انتخاب بديل عنه.وعليه يهم أمانة سر البطريركية الأرمنية الكاثوليكية أن توضح أن غبطة البطريرك هو بصحة جيدة ويتماثل للشفاء ولا اساس لكل ما يشاع من أخبار خلاف ذلك".