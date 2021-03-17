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لبنان
قراءة روسية لزيارة "حزب الله" إلى موسكو: "سألوا عن مصير الأسد"
Lebanon 24
17-03-2021
|
15:00
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تحت عنوان "حزب الله" يسأل موسكو عن مصير الأسد" تناول الكاتب الروسي إيغور سوبوتين، زيارة وفد "حزب الله" برئاسة النائب محمد رعد إلى روسيا مطلع الأسبوع. وضم الوفد مسؤول العلاقات العربية والدولية عمار الموسوي، ومعاونه للشؤون الدولية أحمد مهنا والمستشار الاعلامي أحمد حاج علي. وفي مقالته في صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، تناول الكاتب "الهدف الحقيقي من زيارة وفد حزب الله إلى موسكو".
وجاء في المقال الذي ترجمته قناة "روسيا اليوم": "قام وفد عسكري سياسي من حزب الله برئاسة محمد رعد، بزيارة إلى موسكو، في الذكرى العاشرة للأزمة السورية. وعلى الرغم من حقيقة أن أحد الأهداف المعلنة للرحلة هو مناقشة المأزق السياسي اللبناني، يرى الخبراء أن ممثلي "حزب الله" يريدون أن يعرفوا من موسكو ما إذا كانت هناك أي تغييرات في موقفها تجاه الرئيس السوري بشار الأسد".
وأضاف: "ومن المثير للاهتمام أن زيارة نواب حزب الله إلى موسكو كادت تتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، المتوقع وصوله إلى العاصمة الروسية في الـ 17 من آذار".
وفي الصدد، قال الباحث الزائر في معهد الشرق الأوسط بواشنطن وخبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، أنطون مارداسوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "من الواضح أن روسيا تحاول إعادة الملف السوري إلى المسار الدبلوماسي مرة أخرى... فمن الضروري التفاوض حول المأزق الحالي، كما في 2011-2012، عندما لم تكن روسيا واثقة من مستقبل بشار الأسد. بعد دوران عجلة "أستانا" في الفراغ واستحالة إعطاء اللجنة الدستورية بنية إصلاحية جدية، لا يبدو أن زيارة وفد حزب الله وتفعيل صيغة "روسيا-تركيا-قطر"، مسألة عرضية".
وقال مارداسوف، في إشارة إلى النقاش حول الحاجة إلى إنشاء مجلس عسكري في سوريا: "يجب الحديث في تفاصيل الملف السوري، بل وتوضيحه على خلفية الانتخابات الرئاسية المقبلة والحملة الإعلامية حول "قيامة الجنرال طلاس"، وأضاف: "هذه الزيارة تذكّر بزيارة العام 2011، عندما بدا وكأن وفد حزب الله وصل بدعوة من الجانب الروسي، حتى إن ممثليه ألقوا محاضرات في جامعة موسكو الحكومية، لكن كان من الواضح للجميع أنهم مهتمون بالدرجة الأولى بالموقف الروسي من الأسد".
المصدر: روسيا اليوم
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