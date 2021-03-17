لبنان

كان يلهو بصاعق في المحمرة.. فانفجر!

Lebanon 24
17-03-2021 | 11:41
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أصيب (ب.خ) بجروح، جراء انفجار صاعق كان يلهو به، عثر عليه في خراج بلدة المحمرة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام". وتم اسعافه ونقله الى أحد المستشفيات. وتتولى الاجهزة الامنية المختصة تحقيقاتها في الحادثة.
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