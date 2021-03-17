نقابة محرري الصحافة: الأسمر زار النقابة وتأكيد أن ارتفاع الدولار سياسي

أفادت نقابة محرري الصحافة في بيان، أن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الاسمر، زار النقابة والتقى النقيب جوزف القصيفي وأمين الصندوق علي يوسف، و"تم التداول في الاوضاع العامة، وخصوصا الحالة الاقتصادية والاجتماعية المتردية، والاتفاق على سلسلة من الخطوات لتحريك الجمود القائم والقاتل والتحضير لاجتماع الهيئات الاقتصادية اللبنانية مع الاتحاد العمالي العام والنقابات المهنية، بهدف الانتقال إلى عمل سريع تنتج عنه إقتراحات محددة تتبناها هذه الهيئات والنقابات وهيئات المجتمع المدني والدفع في اتجاه تحقيقها سريعا".أضاف البيان: "كان توافق على أن تشكيل الحكومة اللبنانية هي الخطوة الاولى لتنفيذ ما يتفق عليه، كيلا نصل مكرهين إلى أوضاع أكثر ايلاما، ولا سيما الغاء الدعم كليا الذي ستكون له آثار كارثية، خصوصا اذا لم يرتبط بخطة بديلة، قادرة على تثبيت صمود الناس في وجه التحديات الضاغطة".وختم: "كان تأكيد أن الارتفاع القياسي في سعر الدولار، هو إرتفاع سياسي لا معايير إقتصادية له، وبالتالي، فان تشكيل الحكومة من شأنه ان يضع حدا لهذا العبث القاتل".