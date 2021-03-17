لبنان

ما حقيقة تعديل "تاتش" في أسعار بطاقات إعادة تعبئة الخطوط المدفوعة سلفاً؟!

Lebanon 24
17-03-2021 | 12:02
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أكدت شركة "تاتش" في بيان رسمي أنه "خلافاً لكل ما يتم التداول به، فهي لم تجر أي تعديل للأسعار الرسمية لبطاقات إعادة التعبئة، بل لا تزال الأسعار على حالها، وتحتسب على سعر الصرف الرسمي أي 1514.5 ليرة لبنانية".  

وأضاف البيان: "كما تدعو شركة "تاتش" جميع زبائنها للتنبّه للأخبار المغلوطة التي تتناول خدماتها، واستقائها فقط من القنوات الرسمية للشركة، أي موقعها الالكتروني، صفحات "تاتش" للتواصل الاجتماعي، التطبيق الخلوي والرسائل القصيرة SMS الصادرة عنها فقط". 
 

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