بعد إحتكار لأشهر.. المواطنون يتجمعون أمام سوبرماركت وهذا ما حصل

تجمع عدد كبير من الأهالي أمام أحد السوبرماركات في الصرفند، بعد الدعوات التي وجهت الى المواطنين أمس، للاعتصام أمام المحال التجارية التي توزع المواد المدعومة، ما دفع بالإدارة للافراج عن البضاعة وعرضها بعد إحتكار دام أشهرا، ما أدى الى زحمة كبيرة داخل التعاونية.

وكان رئيس البلدية علي خليفة، اجتمع مع مديري السوبرماركت في الصرفند ودعاهم الى عدم احتكار المواد المدعومة تحت طائلة الاقفال بالشمع الاحمر.