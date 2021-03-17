مسلحون سلبوا سائق أجرة سيارته وهاتفه الخليوي وأمواله!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مسلحين مجهولين اعترضوا طريق سائق سيارة الأجرة ف. ح ضمن نطاق بلدة الخضر، وسلبوه سيارته من نوع نيسان وهاتفه الخليوي ومبلغ 300 ألف ليرة كان بحوزته قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة.