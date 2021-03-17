تخوّف من سلالات متحورة جديدة لكورونا في لبنان؟!

قال اخصائي الأمراض الجرثومية الدكتور زاهي الحلو عبر "vdlnews" إن "أرقام الإصابات والوفيات مرتفعة في لبنان في حين يبقى عدد اللقاحات قليلاً"، داعيا الى "اشراك القطاع الخاص في حملة التلقيح كي نستطيع الوصول الى مناعة القطيع".

وتخوّف الحلو من سلالات متحورة جديدة لكورونا في ظل وتيرة التلقيح البطيئة، موضحاً أن المعلومات حول ضرر استرازينيكا لم تتضح بعد لان عددا كبيرا ممن حصل عليه لم يصب بجلطات.

وأعلن الحلو انه اذا سمح بلقاح أسترازينيكا في لبنان سنصل الى المناعة الجماعية افضل لان هناك مليوني جرعة بانتظار وصولها الينا.