لبنان

إعلان حال طوارىء تمريضية في لبنان

Lebanon 24
17-03-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-803998-637515821906515198.jpg
Doc-P-803998-637515821906515198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان ميرنا ضومط إلى أن "لدى القطاع التمريضي في لبنان 5 شهداء بسبب بكورونا"، وقالت إن "أكثر من ألف ممرض تركوا البلد وكثر آخرون ينوون القيام بالخطوة نفسها"، وأضافت: "قطاعنا الصحي يفقد الخبرات التي نستند إليها وهذا خطر كبير على الصحة".
 
وأعلنت ضومط حال طوارئ تمريضية في لبنان، ولفتت إلى أنه "إذا أكمل النزف كما هو فلن نجد من يقدم الدعم الصحي لنا"، وسألت وزيري الصحة حمد حسن والمالية غازي وزني: "هل تعرفان الحالة المأساوية التي وصل إليها القطاع التمريضي في لبنان؟"
 
وأكدت أن "التمريض ليس كباقي القطاعات التي يمكن التقشف بها أو تخفيف إنتاجها"، وتابعت: "يجب على المستشفيات تحمل مسؤولياتهم ووقف الإجراءات التعسفية ولن نقبل بالسكوت عن الحق".
 
وشددت ضومط على أن "التمريض عصب القطاع الصحي، ومن دونه لا صحة في لبنان الذي لا يستثمر فيه"، وقالت: "إذا ظُلم القطاع التمريضي الشعب هو من يدفع الثمن".
 
وطالبت بدفع الرواتب كاملة وبمواعيدها، وتسديد كل المستحقات المتأخرة، وتطبيق سلسلة الرتب والرواتب في المستشفيات الحكومية، وتثبيت الممرضين والممرضات، وإحتساب 40 في المئة من الراتب على أساس سعر الصرف الرسمي في المنصة، ووقف الصرف التعسفي وفتح باب التوظيف.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:19 | 2021-03-17
17:12 | 2021-03-17
17:03 | 2021-03-17
16:55 | 2021-03-17
16:43 | 2021-03-17
16:15 | 2021-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website