50 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة لاستكمال الخطة الاجتماعية لمساعدة الاسر الفقيرة

أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توجيهاته بإعطاء 50 مليار ليرة كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة لاستكمال المرحلة الرابعة من الخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.