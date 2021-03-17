عون يعرض مع ارسلان والغريب لمسار التشكيل والتطورات

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان والوزير السابق صالح الغريب، في خلال استقباله لهما قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الاوضاع العامة في البلاد والتطورات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة العتيدة في ضوء الاتصالات الجارية على هذا الصعيد".