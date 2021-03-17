لبنان

بيان للمديرية العامة للنفط... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
17-03-2021 | 14:54
A-
A+
Doc-P-804042-637515897722339897.jpg
Doc-P-804042-637515897722339897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضحت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة "وبناء على ما ورد في بعض وسائل الاعلام حول التأخير في صدور جدول تركيب الاسعار ليوم الاربعاء وارتفاع سعر المشتقات النفطية"، انها قامت بدراسة علمية وموضوعية ترتكز الى مؤشرين: الاول سعر النفط عالمياً؛ والثاني يرتبط مباشرة بالارتفاع الحاد لسعر الدولار الأميركي؛ حيث يلزم مصرف لبنان من خلال التعميم الصادر عنه تأمين ١٠%  من القيمة الكلية للسعر النهائي بالدولار الأميركي بالسعر الحالي السائد في السوق. 

وأكّدت ان الدعم ما زال مطبقاً وساري المفعول ولا ارتباط اطلاقاً بين ارتفاع سعر المحروقات لهذا الأسبوع بموضوع الدعم، علماً ان أي قرارات اخرى تعود إلى المراجع المختصة. 

وأشارت الى أنه من الطبيعي جدا وفق هذه  المسارات؛ ان تتأثر  أسعار المشتقات النفطية تصاعديا لتصبح كالآتي:
ديزل أويل مركبات : 27,700 ل.ل
بنزين 95 أوكتان : 38,800 ل.ل
بنزين 98 أوكتان : 40,000 ل.ل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:33 | 2021-03-17
20:19 | 2021-03-17
20:13 | 2021-03-17
19:16 | 2021-03-17
19:13 | 2021-03-17
19:10 | 2021-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website