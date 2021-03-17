بيان للمديرية العامة للنفط... ماذا جاء فيه؟

أوضحت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة "وبناء على ما ورد في بعض وسائل الاعلام حول التأخير في صدور جدول تركيب الاسعار ليوم الاربعاء وارتفاع سعر المشتقات النفطية"، انها قامت بدراسة علمية وموضوعية ترتكز الى مؤشرين: الاول سعر النفط عالمياً؛ والثاني يرتبط مباشرة بالارتفاع الحاد لسعر الدولار الأميركي؛ حيث يلزم مصرف لبنان من خلال التعميم الصادر عنه تأمين ١٠% من القيمة الكلية للسعر النهائي بالدولار الأميركي بالسعر الحالي السائد في السوق.وأكّدت ان الدعم ما زال مطبقاً وساري المفعول ولا ارتباط اطلاقاً بين ارتفاع سعر المحروقات لهذا الأسبوع بموضوع الدعم، علماً ان أي قرارات اخرى تعود إلى المراجع المختصة.وأشارت الى أنه من الطبيعي جدا وفق هذه المسارات؛ ان تتأثر أسعار المشتقات النفطية تصاعديا لتصبح كالآتي:ديزل أويل مركبات : 27,700 ل.لبنزين 95 أوكتان : 38,800 ل.لبنزين 98 أوكتان : 40,000 ل.ل.