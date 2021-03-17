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لبنان
محاضر ضبط بحق محتكري بضائع وسلع مدعومة
Lebanon 24
17-03-2021
|
14:54
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جال مراقبون من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بمؤازرة دورية من مكتب القبيات في مديرية امن الدولة في محافظة عكار، في المحال التجارية والسوبرماركت في منطقة وادي خالد، وفي بلدات مشتى حسن ومشتى حمود وشدرا والقبيات والبيرة، وكذلك في عدد من محطات المحروقات في هذه البلدات، حيث تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب احد السوبرماركات في بلدة القبيات لاحتكاره سلعا مدعومة، ومحضر آخر بحق صاحب احد المحلات في بلدة البيرة لبيعه سلعا مدعومة باسعار اعلى.
وفي جزين، قام مفتشو وزارة الاقتصاد بمؤازرة من عناصر مديرية امن الدولة- مكتب جزين بجولة في محطات الوقود ومحال المواد الغذائية والسوبر ماركت في منطقة جزين وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ومحتكري البضائع.
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