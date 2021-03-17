هل يلتزم تجار طرابلس الاقفال التام؟

تدعو جمعية تجار "جميل عدرا في طرابلس" الى الاقفال التام لمدة ٣أيام اعتراضاً على الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر الصرف، كما تتمنى على التجار في أنحاء طرابلس الالتزام والمشاركة في التوقف عن البيع للضغط على القوى الاقتصادية في الدولة.