حراك صيدا: مستمرون لتحقيق مطالب 17 تشرين

أكدت مكونات من حراك صيدا مواصلة تحركاتها من اجل تحقيق مطالب 17 تشرين ومركزية ساحة ايليا بما تمثله من رمزية وبأنها كانت وستبقى محورالتحركات.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده في ايليا صيدا وضم مكونات من حراك صيدا من مجموعات أنا مستقل، شباب المساجد (بجميع مكوناتها) ، عامية 17 ت ، وطني هويتي ، شعب صيدا الثائر ، شباب صيدا ، نهضة وطن، اضافة إلى أفراد مستقلين.حيث شدد المجتمعون ان اللقاء هو للتشاور من اجل تحقيق مطالب ثورة 17 تشرين واستكمال التحركات لمواجهة المنظومة الحاكمة والفاسدة ومن اجل توجيه التحركات وتصويبها خدمة لاهداف الثورة .واعتبر المجتمعون بتوجيه التحركات باتجاه الوزارات والمعنيين لحثهم من اجل تحمل مسؤولياتهم والحد من الفوضى التي تعيشها البلاد لا سيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية والسلع المدعومة وتحريك ورفع الدعاوى القضائية على المسؤولين في قضايا الفساد .كما وشدد المجتمعون ان التغيير لن يحصل الا من خلال حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات نيابية وفق قانون عصري وعادل لتغيير هذه المنظومة التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليه .