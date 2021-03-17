لبنان

حراك صيدا: مستمرون لتحقيق مطالب 17 تشرين

Lebanon 24
17-03-2021 | 15:12
A-
A+
Doc-P-804052-637515911820686582.jpg
Doc-P-804052-637515911820686582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت مكونات من حراك صيدا مواصلة تحركاتها من اجل تحقيق مطالب 17 تشرين ومركزية ساحة ايليا بما تمثله من رمزية وبأنها  كانت وستبقى محورالتحركات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده في ايليا صيدا وضم مكونات من حراك صيدا من مجموعات أنا مستقل، شباب المساجد (بجميع مكوناتها) ، عامية 17 ت ، وطني هويتي ، شعب صيدا الثائر ، شباب صيدا ، نهضة وطن، اضافة إلى أفراد مستقلين.

حيث شدد المجتمعون ان اللقاء هو للتشاور من اجل تحقيق مطالب ثورة 17 تشرين  واستكمال التحركات لمواجهة المنظومة الحاكمة والفاسدة   ومن اجل  توجيه التحركات وتصويبها خدمة لاهداف الثورة . 
 واعتبر المجتمعون  بتوجيه  التحركات  باتجاه الوزارات والمعنيين لحثهم من اجل تحمل مسؤولياتهم والحد من الفوضى التي تعيشها البلاد لا سيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية والسلع المدعومة وتحريك ورفع الدعاوى القضائية على المسؤولين في قضايا الفساد . 

كما وشدد المجتمعون ان التغيير لن يحصل الا من خلال حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات نيابية وفق قانون عصري وعادل لتغيير هذه المنظومة التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليه .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:33 | 2021-03-17
20:19 | 2021-03-17
20:13 | 2021-03-17
19:16 | 2021-03-17
19:13 | 2021-03-17
19:10 | 2021-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website