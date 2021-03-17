لبنان

بخاري بحث ونظيره الإثيوبي في المستجدات السياسية

Lebanon 24
17-03-2021 | 15:29
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 التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر إقامته باليرزة، سفير إثيوبيا في لبنان تامسجان اومير.
وجرى خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية والقضايا ذات الإهتمام المشترك.
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وليد بن عبد الله بخاري

اثيوبيا

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