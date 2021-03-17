بخاري بحث ونظيره الإثيوبي في المستجدات السياسية

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر إقامته باليرزة، سفير إثيوبيا في لبنان تامسجان اومير.

وجرى خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

