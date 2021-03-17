ما سبب سماع دوي انفجارات في قرى حاصبيا والعرقوب؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن سماع دوي انفجارات في قرى حاصبيا والعرقوب، تبين انها ناجمة عن تدريبات عسكرية لقوات الاحتلال الاسرائيلي في داخل مزارع شبعا المحتلة امتدت حتى مرتفعات الجولان، مترافقة مع تحليق لطائرة استطلاع من دون طيار في أجواء المنطقة.