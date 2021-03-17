لا أمان ولا من يحزنون.. فأي عودة "آمنة" للمدارس في 22 آذار؟

توافقت العائلة التربوية بكل مكوناتها ومؤسساتها على رفع الصوت لعودة آمنة للمدارس في 22 آذار، هذا ما أعلنه وزير التربية طارق المجذوب، للعودة بشكل تدريجي ابتداء من صفوف الشهادات الرسمية، على الرغم من علامات الاستفهام الكثيرة حول صعوبة تطبيق معايير الوقاية على الطاقم التعليمي والطلاب وبالتالي عائلاتهم. وبحسب معلومات خاصة فإنّ العودة في الثاني والعشرين لا تزال قائمة الا إذا حصل ما لم يكن في الحسبان من تطورات أمنية "سلبية" في المناطق، وهو ما قد يؤخر العودة للمدارس حتى لصفوف الشهادات الرسمية.على المستوى الطبي، يشكل هذا الإلحاح بالعودة الى التعليم المدمج، قلقاً لدى الاهل والمدارس على حد سواء، في ظلّ المسار الوبائي الذي ما زال غير مستقر، وخصوصاً في ظل الحديث عن أنّ سلالات كورونا المتحورة تصيب الاطفال بشكل اكبر مقارنة بالسلالات الاولى، اضافة الى حقيقة تقول إنّ منظمة الصحة العالمية أوصت بأن يكون معدل الاصابات دون 10 على 100 الف خلال 7 ايام، حتى يكون الخطر قليلاً، ولكن للاسف في لبنان فإنّ معدلات الاصابة أعلى بكثير.طبياً، تؤكد استاذة المختبرات الطبية والباحثة في علم الوراثة في الجامعة الاميركية في بيروت الدكتورة سهى يزبك في حديث مع "لبنان 24" أنّ السلالات الجديدة لا تصيب الاطفال بشكل خطير كما هو متداول، وإنمّا مع التحور في كورونا، هناك نسبة انتشار أعلى، بالتالي الاطفال سيكونون عرضة للاصابة بشكل اكبر، وليس بسبب تحور الفيروس، وهنا تكمن الخطورة حيث يمكن للطفل المصاب أن ينقل العدوى الى الآخرين.وتتابع يزبك: "بداية مع انتشار الجائحة كنا نقول انه لا يصيب الاطفال، ولكن للاسف اطفال كُثر أُصيبوا بكورونا، وإنّ إختلفت العوارض أو الاصابة بدون عوارض. والحقيقة أنّ الخطورة تبدأ بالظهور بعد 3 الى 4 اسابيع لدى الاطفال بعد اصابتهم بكورونا او اختلاطهم في بيئة مصابة بكورونا، فمن الممكن أن يتعرضوا لحرارة مرتفعة او التهابات بأعضاء مختلفة من الجسم. وعلى الاهل هنا فور ملاحظتهم ايا من هذه العوارض عدم التردد في اجراء الفحوصات اللازمة للطفل لعلاجه بأسرع وقت".وبالتالي الخطر قائم، والعودة لا تزال قائمة، فما هي حقيقة شروط العودة "الآمنة" للمدارس، وهل يمكن تطبيق هذه الشروط في لبنان؟تقول يزبك: "المؤكد أنّ الاهل عليهم تعويد اطفالهم على فكرة ارتداء الكمامة، وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وهذه الشروط العامة الاساسية. وبعدها يأتي دور المدرسة، والأصح أن يتم تقسيم العودة الى مراحل عمرية لتخفيف الضغط عن المدارس، فهناك فئات عمرية مثلا ما بين ال 8 الى 10 سنوات، يمكن لهم متابعة التعلم عن بعد ولا ضرر في ذلك". وهنا الاجراءات تحتاج الى مجهود مادي ومعنوي على المدارس، "نتحدث عن شروط كثيرة أبرزها تطعيم الطاقم الطبي لحماية التلاميذ وعائلاتهم، ولكن ذلك غير ممكن حالياً بسبب اولوليات اعطاء اللقاح لكبار السن، يُضاف الى ذلك أنّ نسبة التلقيح بشكل عام في لبنان منخفضة جداً، بمقابل تفشٍ مرعب".وتضيف يزبك: "على المدرسة واجبات كثيرة لتأمين سلامة التلامذة والعاملين فيها، وبالتالي تأمين سلامة البيئة المحيطة بهم. اولاً، يتوجب تخفيف ساعات التدريس وتقسيم عدد الطلاب في الصف الواحد، وتأمين التباعد أقله متر في كل الاتجاهات بين التلاميذ، وعدم تخطي نسبة العشرين بالمئة في الصف، وكذلك تقسيم دخولهم الى الصفوف، وتخصيص مجموعة من العاملين لادخال الطلاب الصغار الى الصف وعدم السماح للاهل بالاختلاط مع الاخرين في المدرسة. وعلى جميع الطلاب ارتداء الكمامة، وأن يُصار الى اعطاء فرصة لخلع الكمامة لكل صف مرتين في النهار في الخارج، على أن يتم الحفاظ على التباعد بينهم".وتتابع يزبك: "للاسف في لبنان لا مجال للتهوئة في الصفوف كما في دول العالم، وكذلك عمدت دول عدة الى وضع حواحز بلاستيكية بين الطلاب وهذا غير متوفر في لبنان، ولكن أقله يجب الانتباه الى الاجراءات الممكن اتباعها، على أن يُصار الى تأمين المراقبة الدائمة من قبل وزارة التربية للتأكد من اجراءات المدارس الوقائية".امّا بالنسبة الى الاهل، فالافضل ان يتم نقل اطفالهم بسياراتهم الخاصة وعدم استخدام النقل المشترك او باصات نقل التلاميذ اذا أمكن ذلك، وتقول يزبك: "الاهم انه اذا شعر الاهل ان لدى طفلهم اي عارض ولو كان مجرد انفلونزا عادية، لا يجب ارسال اطفالهم الى المدرسة، ويُستحسن خلال هذه الفترة عدم الاختلاط مع الكبار في السن في المنزل او اصحاب الامراض الخطيرة".إذاً، إنّها العودة المحفوفة بالمخاطر، والتي تستوجب اعادة تقييم الصعوبات، وكذلك تأمين اللقاحات للطاقم التعليمي بأسرع وقت ممكن لتجنب المساهمة في الزيادة الجنونية باعداد الاصابات والوفيات على حد سواء.