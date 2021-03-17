يا مولانا... نحن فقراء

استوقفت مجموعة من الشبان أحد قضاة المحكمة الجعفرية، سائلينه عن واقع الحال والوضع المعيشي الصعب، قائلين له: " نحن فقراء يا مولانا ومش متلك منقبض بالدولار"، فاجابهم: "انا متلي متلكم"، فقام الشباب بتصوير سيارته الفخمة ورقمها المميز، معبرين عن "فشة خلق" في هذه الايام الشديدة الصعوبة.