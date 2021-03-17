لبنان

حريق هائل في معرض للسيارات المستعملة في بحنين- المنية

Lebanon 24
17-03-2021 | 16:04
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أفاد رئيس مركز الدفاع المدني في ببنين- العبدة هلال الحصني بأن فرق الدفاع المدني أحكمت السيطرة على الحريق الذي كان اندلع في بورة لبيع السيارات المستعملة في منطقة بحنين - المنية بعد ان تم عزل السيارات، عن موقع الحريق الذي خلف اضرارا كبيرة ودخان أسود غطت سماء المنطقة.
 
وكان إندلع حريق كبير في معرض للسيارات المستعملة عند مفرق بلدة بحنين على أوتوستراد المنية الدولي، حيث ارتفعت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الأسود من مكان الحريق وغطت مساحة واسعة من سماء المنطقة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وعمل الدفاع المدني في المنطقة، بعد مناشدات من الأهالي، على إخماد الحريق قبل تمدده وإلحاقه أضرارا أكبر، أو أن يلحق أذى بالمواطنين.
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