زحمة امام محطات الوقود في صور

شهدت محطات وقود في مدينة صور ومنطقتها زحمة سيارات كثيفة بهدف التزود بمادتي البنزين والمازوت، فيما أقفلت محطات أخرى بعد اشكالات حصلت بسبب اقدام البعض على تعبئة "غالونات".

