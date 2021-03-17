لبنان

زحمة امام محطات الوقود في صور

Lebanon 24
17-03-2021 | 16:09
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شهدت محطات وقود في مدينة صور ومنطقتها زحمة سيارات كثيفة بهدف التزود بمادتي البنزين والمازوت، فيما أقفلت محطات أخرى بعد اشكالات حصلت بسبب اقدام البعض على تعبئة "غالونات".
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صور

محطات وقود

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