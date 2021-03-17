لبنان

الحريري يستقبل سلامة

Lebanon 24
17-03-2021 | 16:15
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استقبل رئيس الحكومة المكلف سعدالحريري بعد ظهر اليوم في بيت الوسط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعرض معه الأوضاع المالية والاقتصادية العامة.
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رياض سلامة

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