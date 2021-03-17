لبنان

رئيس الأركان تفقد قيادة الشرطة العسكرية في الريحانية

Lebanon 24
17-03-2021 | 16:43
A-
A+
Doc-P-804087-637515964025191470.jpg
Doc-P-804087-637515964025191470.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قيادة الشرطة العسكرية في الريحانية، حيث التقى قائدها والضباط والعسكريين واستمع إلى إيجاز عن مختلف المهمات التي تنفذها أقسامها ووحداتها، ثم جال في مختبرات قسم الأدلة الجنائية مطّلعاً على التطور الحاصل في مجال ضبط الأدلة وتحليلها.
وتوجّه اللواء الركن العرم إلى العسكريّين بكلمة، أشاد فيها بدور الشرطة العسكرية الفاعل على صعيد الجيش وعملها في مجالَي التحقيقات وإدارة السجون، لناحية الالتزام بالقوانين ومبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع الموقوفين والتقيّد الصارم بالشروط الصحية في ظل جائحة كورونا، ومنوهاً بأدائها الذي يمثّل عنوان الانضباط ويحفظ هيبة المؤسسة العسكرية، التي هي ضمير الوطن والدرع الحصين الذي يحمي المواطن من كل شر.
وفي الختام نقل رئيس الأركان توجيهات قائد الجيش لجهة ضرورة التحلّي بالمزيد من الوعي واليقظة لتخطّي المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد، مشيراً إلى أن الجيش لم يتردّد في استخدام إمكاناته وقدراته المتوفرة في ضبط الأمن والحفاظ على السلم الأهلي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:33 | 2021-03-17
20:19 | 2021-03-17
20:13 | 2021-03-17
19:16 | 2021-03-17
19:13 | 2021-03-17
19:10 | 2021-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website