رئيس الجمهورية يوجه مساء اليوم رسالة الى اللبنانيين

يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة من مساء اليوم، عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، رسالة الى اللبنانيين يتناول فيها الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية.