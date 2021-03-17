لبنان

رئيس الجمهورية يوجه مساء اليوم رسالة الى اللبنانيين

Lebanon 24
17-03-2021 | 17:03
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يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة من مساء اليوم، عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، رسالة الى اللبنانيين يتناول فيها الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية.
 
 
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ميشال عون

حكومة

لبنان

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