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لبنان
عائشة بكار... تضارب في المعلومات
Lebanon 24
17-03-2021
|
17:42
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في حين ترددت معلومات عن وفاة الشاب "ع.س" بعد تعرضه لطلاقات نارية في اشكال عائشة بكار، علم "لبنان 24"، من مصادر محلية، ان المصاب يخضع للعلاج في احد مستشفيات المنطقة.
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