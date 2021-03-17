لبنان

عائشة بكار... تضارب في المعلومات

Lebanon 24
17-03-2021 | 17:42
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في حين ترددت معلومات عن وفاة الشاب "ع.س" بعد تعرضه لطلاقات نارية في اشكال عائشة بكار، علم "لبنان 24"، من مصادر محلية، ان المصاب يخضع للعلاج في احد مستشفيات المنطقة.
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