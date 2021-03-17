عائشة بكار... تضارب في المعلومات

في حين ترددت معلومات عن وفاة الشاب "ع.س" بعد تعرضه لطلاقات نارية في اشكال عائشة بكار، علم "لبنان 24"، من مصادر محلية، ان المصاب يخضع للعلاج في احد مستشفيات المنطقة.