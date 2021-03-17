إدارة مستشفى مرجعيون: خفض سعر فحص الـPCR إلى 80 ألف ليرة

أعلنت إدارة مستشفى مرجعيون الحكومي في بيان، "خفض سعر فحص الـpcr إلى 80 ألف ليرة بدءا من اليوم".

ووضعت "رقمين للاتصال من الثامنة صباحا لغاية الثانية بعد الظهر: 07831033 ext: 202، ومن الثانية بعد الظهر لغاية الثامنة صباحا من اليوم التالي على رقم الواتسآب

07831491".