لبنان

إدارة مستشفى مرجعيون: خفض سعر فحص الـPCR إلى 80 ألف ليرة

Lebanon 24
17-03-2021 | 17:41
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أعلنت إدارة مستشفى مرجعيون الحكومي في بيان، "خفض سعر فحص الـpcr إلى 80 ألف ليرة بدءا من اليوم".

ووضعت "رقمين للاتصال من الثامنة صباحا لغاية الثانية بعد الظهر: 07831033 ext: 202، ومن الثانية بعد الظهر لغاية الثامنة صباحا من اليوم التالي على رقم الواتسآب
07831491".
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