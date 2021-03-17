هذا ما سيتطرق اليه عون في كلمته مساء اليوم

أشارت مصادر قصر بعبدا لـ"لبنان 24" الى أنّ كلمة الرئيس ميشال عون مساء اليوم سوف تركز على الملف الحكومي وسيتم وضع النقاط على الحروف في ملف التأليف.



ويوجه عون في الثامنة من مساء اليوم، عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، رسالة الى اللبنانيين يتناول فيها الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية.