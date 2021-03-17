هذه هي حقيقة حادث عائشة بكار 

توافرت لـ"لبنان24" معلومات من بعض المصادر الأمنية عن خلفية حادث عائشة بكار، حيث أفادت بأن الإشكال بدأ عندما حاول علي عمار كريم أحد عناصرحركة "أمل" سامر عمار، المرور عنوة عند تجمّع لعدد من المتظاهرين الذين كانوا يقطعون الطريق أمام جامع القصار، فمنعوه وحصل بينهم تلاسن.ثم تطور الوضع إلى تضارب بالأيدي ثم تم تبادل لإطلاق النار عندما حضر والد علي سامر عمار مع عدد من الأشخاص، فأصيب بطلق ناري في صدره، فيما أصيب شخص آخر برجله يدعى عمر الجوش، قيل أنه ينتمي ليار "المستقبل".على الأثر نشطت الإتصالات بين المعنيين في حركة "امل " وتيار "المستقبل" لتهدئة الوضع والحؤول دون تفاقمه وتطويق الإشكال، الذي لا خلفيات سياسية له، وفق ما أكد الطرفان.وفي وقت لاحق صدر عن تيار "المستقبل" البيان التالي: