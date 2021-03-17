لبنان

في لبنان... وفيات كورونا تتخطى الـ60 والإصابات 3544

Lebanon 24
17-03-2021 | 19:10
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3544 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 426977. كما تم تسجيل 62 حالة وفاة. 
وجاء في التقرير:
 
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كورونا

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