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لبنان
في لبنان... وفيات كورونا تتخطى الـ60 والإصابات 3544
Lebanon 24
17-03-2021
|
19:10
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3544 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 426977. كما تم تسجيل 62 حالة وفاة.
وجاء في التقرير:
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